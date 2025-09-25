Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan güzergâhlardan biri olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinden Çohaz Petrol kavşağına kadar olan 470 metre uzunluğundaki caddede çalışmalarını tamamlıyor.

Proje kapsamında baştan aşağı yenilenen cadde, yeni altyapı ve yol düzenlemeleriyle daha kullanışlı bir yol haline gelecek. Önce altyapı sistemleri güçlendirilen caddede Plent Miks Temel (PMT) serimi de yapılarak sıcak asfalt uygulamasına geçildi. Asfalt serimin ardından güzergâhtaki kaldırımlar ve orta refüjler de yenileniyor.

Caddede yürütülen çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen esnaflardan Mehmet Ali Çeliker, çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin daha modern bir hale bürüneceğini dile getirdi.

Şefik Demirel isimli vatandaş ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek; “Allah devletimize zeval vermesin, her tarafta çalışma var, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.

Cadde, drenaj hattı, yeni kaldırım ve sıcak asfalt kaplaması ile modernize bir görünme kavuşacak.