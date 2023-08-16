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Ülke genelinde ve Van'da hava sıcaklıkları birçok vatandaşı adeta bunaltırken, bünyesinde susuzluk hisseden birçok kişi su içerek sağlığının tehlikeye girmesini engellemeye çalışıyor.

Fakat Van'da son zamanlarda zincir marketler ve bazı yerel marketler yarım litrelik su ya bulunmuyor, ya pahalı, yâda buzdolaplarına bırakılmayıp, sıcak olarak bekletiliyor. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açıyor.

FARKLI FARKLI SU FİYATLARI…

Vatandaşlar, marketlerde yarım litrelik su fiyatlarının 2 liradan başlayıp, 6 liraya kadar çıktığını söyleyerek, "Sıcak havada bizim en büyük ihtiyacımız bünyemizdeki susuzluğu gidermek amacıyla su içmektir. Gündüz vakti su içebilmek için marketlere gidiyoruz.

Bazı marketlerde yarım litrelik su olmadığını görüyoruz. Yarım litrelik su yerine çeyrek litre suyun aynı fiyata satıldığını görüyoruz. Bu gerçekten tüketiciyle dalga geçmektir. O çeyrek litre su bu sıcak havalarda kimseyi doyurmaz.

Ayrıca fiyatı da 2-3 liradan satılıyor. Bazı marketlerde ise yarım litrelik su kalmadığını söylüyorlar. Başka marketlerde ise ucuz marka suların kaldığı, pahalı marka suların satıldığına şahit oluyoruz. Kimi marketler ise içme sularını buzdolaplarına bırakmayıp, marketin sıcak bölümlerinde bekletiyor. Tüm bunlara baktığımızda kötü bir esnaflık örneğiyle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Bazı marketlerde sular 2 liradan satılırken, bazı marketlerde aynı sular 3-4 TL arasında satılıyor. Bazı marketler ise suları yarım litrelik suları 5,50 - 6 TL'den satıyor. Kimi marketlerde ise 1 litrelik su aynı fiyata satılabiliyor. Tüm bu sıkıntıların giderilmesi için denetimlerin arttırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandılar. Görüştüğümüz bazı market yetkilileri ise, sıcak havalardan dolayı aşırı su tüketildiğini, satılan suyun yerine zaman zaman yeni suların bırakılmasında yetersiz kalabildiklerini ifade ettiler.

van bölge gazetesi