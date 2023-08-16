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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri bir evde düzensiz göçmenlerin saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, odunluk olarak kullanılan eklentiden evin bodrum katına gizli geçişi bulunan odada 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri sakladığı tespit edilen ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.AA