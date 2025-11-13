Kasım ayının gelmesiyle birlikte havalar soğudu, Meteoroloji Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hafta sonu itibariyle kentte karla karışık yağmur bekleniyor.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte araç sahipleri hazırlıksız yakalanmamak için araçlarının kış lastiklerini taktırmaya başladı. Durum böyle olunca lastikçilerde yoğunluk yavaş yavaş artma eğilimine girdi.

Ayrıca ticari araçlarda da kış lastiği takma zorunluluğu da yoğunluğun artmasına sebep oluyor.

Daha önce 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan kararla bu yıl 15 gün erkene çekildi. Buna göre, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibariyle başlayacak.

Her yıl belirli tarihler arasında zorunlu hale gelen uygulama, sürücülerin güvenliğini artırmayı ve kış koşullarında yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmeyi amaçlıyor. Uygulama 15 Nisan tarihinde sona erecek.

Kış mevsimiyle birlikte kar yağışlarının Doğu Anadolu’da daha erken başlaması nedeniyle alınan bu karar lastikçi esnafının yoğunluğunu da artırdı. Van’daki oto lastikçilerde son gün yoğunluğu yaşanmaması için vatandaşlar şimdiden lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Kimi sürücüler daha önce aldıkları lastikleri değiştirirken, kimileri de sıfır ya da ikinci el kış lastiği satın alarak araçlarına taktırıyor.

“LASTİKLERİN ERKENDEN DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ”

Van’da uzun yıllardır lastikçilik yapan esnaf Yusuf Kurt, yoğun bir dönemden geçtiklerini belirtti. Kış lastiği uygulamasının erkene alınmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Kurt, “Daha önce uygulama 1 Aralık’ta başlıyordu. Buna rağmen vatandaşlar son güne kadar bekliyordu. Bu yılın erkene alınması iyi oldu çünkü kentimizde havalar erken soğuyor, rakım da yüksek. Kar yağışının ne zaman başlayacağı belli olmuyor. Bu yüzden lastiklerin erkenden değiştirilmesi çok önemli. Yine ticari araçlar dışındaki araçlar için de lastik değişiminde yoğunluk yaşanıyor” dedi.

“TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİ DİKKATLİ OLMALI”

İşlerinde yoğunluğun her geçen gün arttığını belirten Kurt, “Ticari araçlar için kararın uygulanmasına artık son bir – iki gün kaldı. Kar yağışıyla birlikte yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için vatandaşlarımızın lastiklerini erkenden değiştirmesini öneriyoruz. Ayrıca cezai işlemler de uygulanıyor. Zor durumda kalmamak ve yoğunluk yaşamamak için değişimleri son güne bırakmayın. Özellikle ticari araç sahipleri daha dikkatli olmalı. Erken saatlerde işe başlıyoruz, geç saatlere kadar yoğunluğumuz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.