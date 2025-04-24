Hayatını kaybedenlerin 8 kişiden 6'sı Hakkari'de toprağa verilirken, Hakkari’de doğup büyüyen ve Van’da ikamet eden Mehmet Yacan da Van Akköprü Mezarlığında toprağa verildi. Gevdan Aşireti’nin fertlerinden Mehmet Yacan, Hakkari’de hoş sohbetleri ile tanınan değerlerden biriydi.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında Erkan Koç yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6'sı olay yerinde 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı.