Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki Keban Su Ürünleri İşletmesi’nden temin edilen yavru sazanlar, Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan 4 farklı su kaynağına salındı. Son 5 yılda Van’daki çeşitli su kaynaklarına yaklaşık 4,5 milyon yavru sazan bırakıldığı bildirildi.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için 6/1 ticari ile 6/2 amatör tebliğde yer alan kurallara uyulması gerektiği vurgulanırken, balıkların en az bir defa üreme şansı bulmasının önemine dikkat çekildi.

"5 yılda 4 buçuk milyon balığı su kaynaklarımıza kazandırdık"

Konuya ilişkin konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kentin farklı noktalarındaki 4 göl ve gölete yavru balık bırakıldığını belirtti. İl Müdürü Şişman, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından nesli baskı altında olan türlerin korunması amacıyla bugün Sıhke Gölü başta olmak üzere 5 farklı göl ve gölete toplam 450 bin yavru sazan balığı bıraktık.

Son 5 yılda ise 4 buçuk milyon balığı su kaynaklarımıza kazandırdık. Çalışmalarımız, balık çeşitliliğinin korunması ve nesli tehlike altında olan türlerin devamı için sürdürülecek. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz" dedi.