Van’da bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Yapılacak olan festival ile balık göçünün tanıtılması hedeflenirken, festivalde yer alacak sanatçılar da belli oldu.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak ve üremesini sürdürebilmek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Balıkların bu zorlu yolculuğunun tanıtılması amacıyla göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan İnci Kefali Tabiat Parkı’nda Erciş Kaymakamlığı öncülüğünde 12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

Van’ın Erciş ilçesinde Deliçay üzerinde bulunan Bendi Mahi (Balık Bendi) parkında düzenlenecek olan ve 30 Mayıs Cuma günü başlayıp 1 Haziran Pazar gün sonuna kadar sürecek olan 12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları da sürüyor.

SAHNE ALACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Festival kapsamında yerel sanatçıların da sahne alması beklenirken, programda 30 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Oğuz Aksaç, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Manuş Baba ve 1 Haziran Pazar günü ise 20.30’da sanatçı Semicenk sahne alacak.