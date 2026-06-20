Van’da faaliyet gösteren Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği (DKSM), UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde akreditasyon aldı. Karar, 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde Paris’te düzenlenen UNESCO Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, DKSM’nin bu kararla birlikte Türkiye genelinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında akreditasyon kazanan 16 sivil toplum kuruluşu arasında yer aldığı belirtildi.

2013 yılından bu yana Van ve çevresinde kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten dernek, özellikle şehir okumaları, kültürel miras araştırmaları ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Akreditasyonla birlikte derneğin kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışmaları, uluslararası düzeye taşınacak.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, UNESCO çatısı altında kazanılan statünün, uluslararası fon ve programlara yapılacak proje başvurularında kurumsal kapasiteyi güçlendireceği de kaydedildi. Açıklamada ayrıca, önümüzdeki dönem için üç büyük uluslararası projeye başvuru yapıldığı ve yeni projelerle Van’ın uluslararası paydaşlarla buluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.