Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS yolunda korkunç kaza...

Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında Fatih İnal idaresindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal yaralandı.

YAKINLAIR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.