Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'inci ayağı Van oluyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez Van’ın da dahil edildiği Kültür Yolu Festivali 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmişti. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalin ikincisi bu yıl 12-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Geçtiğimiz yıl 16 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 ile genişledi. 8 ay süren festivalin 7’nci durağı Van olacak.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK, KONSER…

Festival süresince her gün farklı ulusal ve yerel sanatçılar sahne alacak; opera ve bale gösterileri, tiyatro performansları, sergiler ve söyleşiler gibi zengin içerikli etkinlikler düzenlenecek. Konserlerden sergilere, söyleşilerden özel gösterilere kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak festival için son hazırlıklar tamamlanıyor.

12 Temmuz’da çeşitli etkinliklerle açılışı yapılacak festival, saat 21:30’da Ebru Yaşar’ın konseriyle devam edecek. 20 Temmuz’a kadar sürecek olan bu kültür festivali, Van’ı sanat ve eğlenceyle buluşturacak.

Çok sayıda etkinliğin düzenleneceği festivalde; Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ, Gökhan Türkmen ve Bayhan gibi ünlü sanatçılar, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda kurulan ana sahnede 9 gün boyunca hayranlarıyla buluşacak.

Van’ı sanat ve eğlenceyle buluşturacak festival, kültürel mirası tanıtarak şehre canlılık katmayı hedefliyor. Aynı zamanda festival kapsamındaki etkinlikler de ücretsiz olacak.