20 ilde 8 ay boyunca sürecek olan festivalin Van ayağında son 3 güne girildi. 12 Temmuz’da başlayan Van Kültür Yolu Festivali, 7. gününde farklı etkinliklerle devam ediyor.

Festival; sergiler, söyleşiler, konserler, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve sokak etkinlikleriyle vatandaşlarla buluşuyor.

Toplam 9 gün sürecek festival, 7. gününde farklı programlarla katılımcıları ağırlamayı sürdürüyor.

Festivalin son günlerinde de etkinlikler devam edecek ve ünlü isimler sahne alacak.

Festivalin Gününe ait bazı etkinlikler şu şekilde (18 Temmuz Cuma)

- Söyleşi: Işığın Peşinde Bir Ömür (ücretsiz)

Saat ve yer: 13.30-16.00, Van Müzesi

Katılımcılar: Ali İhsan Öztürk- Ferzende Coşar - Musa Talaşlı

- Etkinlik: Kumun Büyüsü Anlatı Şiir ve Kum Sanatı Gösterisi (Ücretli)

Saat ve yer: 19.00-20.30, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu

Katılımcılar: Mehmet Zeyd Yıldız- Veysel Çelikdemir

- Konser: Urfa Ahengi Sıra Gecesi (Ücretli)

Saat ve Yer: 20.00-22.00, Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu-Şerefiye Mah, Mareşal Fevzi Çakmak Cad.

Katılımcılar: Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu & Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu

- Konser: Derya Uluğ (ücretsiz)

Saat ve yer: 21:30-23.00 Atatürk Kültür Parkı Nevruz alanı