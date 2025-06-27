Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 59 sulak alanın 869 bin 697 hektarlık bir bölgeyi kapsadığını bildirdi.

Açıklanan verilere göre ulusal öneme haiz sulak alanların en fazla bulunduğu il Van oldu. DKMP verilerine göre Van’da ulusal öneme haiz toplam sulak alan sayısı 7 olarak raporlandı.

Türkiye’nin ekolojik dengesi ve biyolojik çeşitliliği için önemli olan sulak alanlar, ulusal öneme haiz sulak alan statüsüyle korunuyor. Ayrıca söz konusu alanlar, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden uluslararası bir anlaşma olan Ramsar Sözleşmesi ve ilgili yönetmelikler kapsamında da koruma altında tutuluyor.

1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde imzalanan Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların ekolojisini korumaya yönelik olup üye ülkeleri bu alanları korumaya teşvik ediyor.

Türkiye ise Ramsar Sözleşmesi'ne 1994 yılında taraf olmuştu. Bu kapsamda Van’da bulunan ulusal öneme haiz 7 sulak alan da Ramsar Sözleşmesi ile korunuyor.

Nadir veya benzersiz sulak alan ekosistemlerine sahip olan bu yerler aynı zamanda tehlike altındaki türleri veya ekolojik toplulukları barındırıyor.

Uluslararası standartlar sunan bu alanlar toplam 61 bin 315 hektarlık alan üzerinde yer alıyor.

Van’da ulusal öneme haiz 7 sulan alan şu şekilde verildi;

Akgöl, Karasu Deltası, Turna (KEŞİŞ) Gölü, Bendirmahi Deltası, Çelebibağ Sazlıkları, Dönemeç Deltası ve Erçek Gölü.