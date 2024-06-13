Bayrama çok kısa bir süre kala berberlerde yoğunluk başladı. Müşterilerine hizmet sunabilmek için sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar açık kalan berberler, yoğun mesai yapıyor.

Bayram nedeniyle yoğunluğun yaşandığını belirten berberler, müşterilerinin gerekirse randevu alarak tıraşa gelmelerini önerdi.

“Yoğunluğumuz erken başladı” diyen Berber Musab Kanat, “Yoğunluğumuz başladı diyebiliriz. İnsanlarımız her şeyi son güne bırakmayı çok sever. Kimisi maaş alamadığı için, kimisi de esnaf olduğu için erkenden tıraşa gelemiyor. Ama son gün geldiğinde maalesef yoğunluk artıyor. Fırsatı olan son güne bırakmasın.” ifadelerini kullandı.

“SON GÜNE BIRAKMAYIN”

“Kaliteli hizmet sunabilmemiz için tıraşın son güne bırakılmamasını tavsiye ediyoruz” diyen Berber Emrah Korkmaz ise, “Geçtiğimiz bayramlara göre işler çok iyi olmasa da normal durumda. Diğer bayramlarda bu vakitlerde daha fazla yoğun olurdu işlerimiz. Özellikle arife günü çok daha fazla yoğunluk oluyor. Genellikle bayram günlerine 2-3 gün kala sabahın erken saatlerinde iş yerimizi açıyoruz ve çok geç saatlere kadar açık oluyoruz. Hatta arife gecesi sabahlıyoruz yoğunluğa göre. Vatandaşlar son günlere bıraktığında yoğunluktan dolayı beklediği hizmeti alamayabiliyor, bu nedenle tıraş için son günün beklenmemesini tavsiye ediyorum. Çoğu berberde olduğu gibi bizler de randevulu olarak da hizmet sunuyoruz.” şeklinde konuştu.