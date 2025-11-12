Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Van Ocak-Eylül 2025 dönemi için şube sayısı ve finansal göstergeler açısından incelendiğinde, farklı bankacılık gruplarının nüfusa göre dağılımı açıklandı. Hizmet veren bankalar, sektör, mevduat, kalkınma ve yatırım, katılım, yabancı, kamu ile yerli özel bankalar olarak sınıflandırıldı.

Verilere göre sektör bankalarında 52 şube bulunurken, bu şubeler 15 bin 42 kişiye hizmet veriyor ve kişi başına nakdi kredi 85 bin 216 TL, takipteki alacak 2 bin 889 TL, tasarruf mevduatı 44 bin 957 TL ile toplam mevduat 56 bin 823 TL olarak gerçekleşiyor. Mevduat bankaları kategorisinde 44 şube ile 17 bin 777 kişiye ulaşılırken, kişi başına nakdi kredi 79 bin 515 TL, takipteki alacak 2 bin 827 TL, tasarruf mevduatı 38 bin 766 TL ve toplam mevduat 49 bin 661 TL seviyesinde seyrediyor.

Kalkınma ve yatırım bankalarında ise yalnızca 1 şube faaliyet gösteriyor; bu şube 782 bin 231 kişiye karşılık geliyor ve kişi başına nakdi kredi 1 milyon 535 bin TL, takipteki alacak 6 TL olarak kaydedilmiş, ancak tasarruf mevduatı bulunmuyor, toplam mevduat ise 7 bin 162 TL ile sınırlı kalıyor. Katılım bankalarında 7 şube ile 111 bin 747 kişiye hizmet verilirken, kişi başına nakdi kredi 4 bin 165 TL, takipteki alacak 54 TL, tasarruf mevduatı 6 bin 190 TL ve toplam mevduat 7 bin 162 TL şeklinde dağılıyor.

Yabancı bankalar 11 şube ile 71 bin 111 kişiye ulaşırken, nakdi kredi kişi başına 18 bin 894 TL, takipteki alacak 868 TL, tasarruf mevduatı 9 bin 76 TL ve toplam mevduat 10 bin 601 TL olarak ölçülüyor. Kamu bankaları 30 şube ve 26 bin 74 kişi ile en yoğun dağılıma sahip; burada kişi başına nakdi kredi 44 bin 368 TL, takipteki alacak 1 bin 182 TL, tasarruf mevduatı 25 bin 760 TL ve toplam mevduat 33 bin 444 TL'ye ulaşıyor.

Yerli özel bankalar ise 11 şube ile 71 bin 111 kişiye hizmet veriyor ve kişi başına nakdi kredi 21 bin 953 TL, takipteki alacak 838 TL, tasarruf mevduatı 10 bin 119 TL ile toplam mevduat 12 bin 778 TL olarak hesaplanıyor. Bu veriler, Van'daki bankacılık hizmetlerinin nüfusa göre erişilebilirliğini ve finansal derinliğini yansıtan bir tablo sunuyor.