Van’da havaların ısınması ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve tuzlama çalışmalarından dolayı yıpranan yol, kaldırım ve refüj gibi alanları yeniden onarıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan cadde ve mahalle yollarında ayrıca yama çalışmaları da yürütülüyor.

Ekipler, kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere onlarca noktada kaldırım, refüj ve yol onarım çalışması gerçekleştirirken, kırsalda ise mahalle ve mezra yollarında genişletme ve reglaj çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.