WanHaber - Özel

ÖSYM tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) heyecanı Van'da da başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara giden öğrenciler saat 10.00’da TYT’ye girecek.

Yarın da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile devam edecek sınav heyecanı sona erecek.

Sınav sebebi ile sabahın erken saatlerinden itibaren bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik polisleri ise trafik akışını sağlamak üzere bir çok noktada görev alıyor.

Okul bahçelerinde de öğrenciler kadar ailelerinin de heyecanlı oldukları gözleniyor.

Mehmet Salih Giyci