Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde, 81 ilde yürütülen 'Uzman Eller Projeleri' kapsamında başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği verecek. Bakanlık tarafından yapılacak hibe toplamda 300 milyon TL'yi bulacak.

'Uzman Eller Projesi', kırsal alanlarda ve mahallerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

EN FAZLA PROJE KABUL ALAN İLLER

33 proje ile en çok projeden faydalanan il Konya oldu. Konya'nın ardından 32 proje kabulü alan Şanlıurfa gelirken; Diyarbakır 28, Ankara 26 ve İzmir'den 25 proje ile kabul aldı.

Proje kapsamında en çok destek sağlanan konular ise sırasıyla; Süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği oldu.

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