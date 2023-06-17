Çocuk Akademisi'nin, çocukların okul dışında gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapıldığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Akademide eğitim gören çocuklar, bireysel alanda gelişimlerini arttıracak birçok farklı aktivitede yer alacak. Bilişim ve Teknoloji, Yabancı Dil, Dikkat Toplama, Tasarım ve Beceri, Lego Oyun Odası, Kütüphane, Müzik Atölyesi, Çocuk Yaratıcı Drama Atölyesi, Düşler Atölyesi, Bale, Jimnastik, Teknik Hacimler gibi konularda eğitim verilecek ve çocukların yeteneklerine göre bireysel programlar oluşturulacak" dedi.

Çocuk Eğlence Merkezi ise özellikle ailelerin çocuklarını eğlendirmek için ihtiyaç duyduğu bir alan olarak tasarlandı. Kapalı alanda birçok farklı oyun alanının yer alacağı merkezde, çocukların eğlenerek öğrenmeleri hedefleniyor. Ayrıca merkezde düzenlenecek etkinlikler ile de çocukların sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

İpekyolu Belediyesi'nin bu projeleri ile çocukların hayatına katkı sağlaması hedefleniyor. Yapılan açıklamada inşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediği ve projelerin en kısa sürede tamamlanarak açılışının gerçekleştirileceği belirtildi. Çocukların eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bu merkezler, İpekyolu'ndaki çocuklar için çok değerli birer mekan olarak yer alacak.