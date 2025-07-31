Esnaf odası başkanı ve üyeler, yerel esnafların karşılaştığı sorunları gündeme taşımak için basın açıklaması yaptı.

Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası, bugün Van Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde yerel esnafların karşılaştığı sorunları gündeme getirdi.

Basın açıklamasında sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla, esnafların kentteki ekonomik zorlukları ele alındı.

Yapılan basın açıklamasında esnafın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Eser Adıyaman, yerel-küçük esnafın karşılaştığı sorunlar ve talepleri sıraladı.

Adıyaman, zincir marketlerin küçük esnaf üzerindeki olumsuz etkileri, sigara satışlarında kart komisyonları, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve hastane hizmetlerine erişim, Bağ-Kur borçlarının yapılandırılması, çalışanlar için SGK desteği, KOSGEB destekleri, geriye dönük yüksek vergi cezaları, basit usul vergi muafiyetinin devamı, kayıtsız esnafın haksız rekabete yol açması ve can suyu kredisi gibi konularda esnafın ekonomik ve sosyal sorunlarına acil çözüm beklediğini söyledi.

“YEREL ESNAFA SAHİP ÇIKILMALI”

Adıyaman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek ilgili kurumlara destek çağrısında bulundu:

“Zİncir marketler, mahallelere kadar yayılarak küçük esnafı olumsuz etkiliyor. Bu durum, esnafın işlerini sürdürememesi ve dükkanlarını kapatmak zorunda kalmasıyla sonuçlanıyor. Sigara satışlarında kart ödemelerinden alınan 2 TL’lik komisyon ücretinin yasalaştırılması gerekiyor.

Esnafın Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e düşürülmeli. Ayrıca, 31.12.2025 tarihinden sonra Bağ-Kur borcu olan esnafın hastane hizmetlerinden yararlanamama durumunun uzatılması ve bu soruna çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Esnaf, Bağ-Kur prim borçlarını ödeyemiyor. Borç faizlerinin silinmesi ve uzun vadeli taksitlendirme imkanlarının sağlanması gerekiyor. Esnafın yanında çalışan işçiler için SGK prim desteği sağlanmalı ve primlerde indirim yapılmalı"

KOSGEB desteklerinin artırılmasını da isteyen Adıyaman;" Bu konuda daha etkin imkanlar sunulmalı. Esnafa kesilen yüksek tutarlı geriye dönük vergi cezaları, esnafı ciddi şekilde zorluyor. Bu cezaların azaltılması veya yapılandırılması gerekiyor. Basit usul vergi muafiyeti devam etmeli ve yıllık gelir limiti artırılmalı. Vergi dairesi ve belediyenin iş birliğiyle kayıtsız esnaf kayıt altına alınmalı, böylece haksız rekabetin önüne geçilmeli. Esnafın ayakta kalabilmesi için “Can Suyu Kredisi” gibi destekler sağlanmalı” ifadelerini kullandı.