Atatürk Şehir Stadı arkasında bulunan İpekyolu futbol sahasında düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk oyunları gösterisiyle başladı.

VALİ BALCI, “ÇOCUKLARIMIZ ATLETİZM, JİMNASTİK VE BENZERİ ALANLARI DOYA DOYA DEĞERLENDİRSİNLER”

Açılış programında konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Van’daki annelere, babalara, tüm velilere sesleniyoruz: Yaz spor okulları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, nerede bir spor tesisi varsa aileler oraya gitsin ve çocuklarını kaydettirsin ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapsınlar. Van’daki amacımız, ‘Ya her çocuk bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının mutlaka iyi bir izleyicisi olmalı’ demiştik.

Bu amaçla 26 spor salonu, 16 yüzme havuzu, 30 okulun önüne voleybol ve basketbol sahası, 190 halı saha, 2 adet sporcu fabrikası yaptık ve 2 bin kişilik bir spor salonu inşa ediyoruz. Ayrıca buz pateni sarayı yapıyoruz. Açık ve kapalı mekan sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız atletizm, jimnastik, futbol ve yüzme alanlarını doya doya değerlendirsinler. Spor okulumuzun açılışı Van’ımıza hayırlı olsun.” dedi.

ÖZDEMİR, “SPOR GÜVENİMİZİ GELİŞTİREN BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise, “Bugün burada, yaz spor okullarımızın açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaz aylarının enerjisini, heyecanını ve neşesini sporla buluşturmak için bir araya geldik. Spor, sadece bedenimizi güçlendiren değil, aynı zamanda dostluklarımızı pekiştiren, disiplinimizi artıran ve kendimize olan güvenimizi geliştiren bir yaşam biçimidir. Bu yaz döneminde, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor sayesinde sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak en büyük hedefimizdir.” dedi.

“HAVUZ OLMAYAN HİÇBİR İLÇEMİZ KALMAMIŞTIR”

Özdemir konuşmasının devamında, “2022 yılında Sayın Valimizin göreve başlaması ile birlikte ilimizde spor adına büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Spor Van Projesi ile beraber havuz olmayan hiçbir ilçemiz kalmamıştır. Sporcu fabrikalarımız ile yeni yapılan spor salonlarımız ile birlikte sporu tabana yayma hedefimiz başlamış ve devam etmektedir. Şehir merkezimizde, ilçelerimizde, köylerimizde ve en ücra noktalarımızda halı sahalar yapılmış gençlerimiz bu hizmetlerden faydalanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIKLI, KEYİFLİ VE DOPDOLU BİR YAZ DÖNEMİ GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİM”

Özdemir, “Spor ve Sporcunun yeni merkezi olan Van ilimizde spor malzemelerine milyonluk yatırım yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Bu yatırımlar ile birlikte spor merkezlerimizde, alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde birçok farklı branşta eğitimler alacak, takım çalışmasını öğrenecek ve yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Hep birlikte hem eğlenecek hem öğrenecek hem de yazın tadını en güzel şekilde çıkaracağız. İl spor merkezlerine katılan çocuk ve gençlerimize bu güzel yolculukta başarılar diliyor; çocuklar, gençler ve şehrimiz adına başta sayın Valimiz Ozan Balcı olmak üzere, devlet büyüklerimize ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sağlıklı, keyifli ve dopdolu bir yaz dönemi geçirmenizi temenni ederim.” sözlerine yer verdi.

Gençlik Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarına başvuruların, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine ücretsiz yapılacağı belirtildi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.