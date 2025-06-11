Van’da yıllardır kapasite ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelen Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun yerine, modern bir “Yaşayan Stat” projesi hayata geçiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda Van Valisi Ozan Balcı’nın müjdesini verdiği proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Stat projesinin mimari tasarımını, 30’dan fazla stat projesine imza atan Vanlı mimar Bahadır Kul yapacak.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirterek, “Bakanlıkla birebir görüşmelerimiz sürüyor. Yeni stadımız 17 ila 20 bin seyirci kapasitesine sahip olacak ve ‘Yaşayan Stat’ konseptiyle inşa edilecek” dedi.

Proje kapsamında, stadın hemen yanına hem ofis hem de konut olarak kullanılabilecek yüksek katlı rezidanslar da inşa edilecek. Ancak, stadın inşaat süreci ve finansman modeline ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

Ayrıca mevcut yerine yapılacak olmasından dolayı stadyum bir süre kullanılamayacak ve Van Spor FK, çalışmalar tamamlanıncaya kadar maçlarını başka bir ilde oynayacak.