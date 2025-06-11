Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, Haziran 2025 itibarıyla "Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı" listesini yayımladı. Listenin zirvesinde geleneksel Türk kahvaltısı, 4.8 puan ile dünyanın en iyi kahvaltısı seçildi. Türk kahvaltısının ilk sırada yer almasının en büyük nedeni ise Van kahvaltısı oldu. 20’yi aşkın çeşidi, doğal üretimli, yöresel ve tescilli ürünleri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi, her yıl haziran ayının ilk pazar gününün "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesi çalışmaları kahvaltıyı dünya çapında ön plana çıkardı.

Konuyla ilgili Van TSO tarafından yapılan açıklamada, "Odamız tarafından yapılan çalışmaları kısaca özetlersek; 1 Haziran 2014 yılında Van Kalesi’nde düzenlenen etkinlik ile 'Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası' 51 bin 793 kişi ile rekoru kırıldı ve bu rekor Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yine 2019 yılında yapılan çalışmalar sonucu dünyaya bir gün armağan edildi ve Van TSO tarafından 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Van kahvaltısının UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne girişi yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nca tüm dünyada her yıl haziran ayının ilk pazar günü 'Dünya Kahvaltı Günü' ilan edildi. Dünya Kahvaltı Günü’nün bu yıl 6’ncısı gerçekleştirildi. Van kahvaltısının marka tescili tamamlandı. Van kahvaltısının coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi.

Van kahvaltısına ait ürünlerin coğrafi işaret tescilleri yapıldı. (Van Otlu Peyniri, Van Kavutu, Murtuğa, Van Pastası.) Ayrıca; kahvaltının olmazsa olmazı olan Van Tandır Ekmeği, Van Cacığı gibi ürünlerinde başvuru süreci devam ediyor. Bunun yanında kahvaltının en önemli ürünlerinin başında gelen Van Otlu Peyniri’nin Avrupa Birliği tescil süreci başlatıldı ve süreç devam ediyor" denildi.

Öte yandan, TasteAtlas Listesine göre dünyanın en iyi ilk 10 kahvaltısı sıralamasında Türkiye, 4.8 puanla birinci sırada yer alırken, listenin gerisi ise şöyle sıralandı.

2. Komplet Lepinja (Sırbistan) - 4.6

3. Sfinz (Libya) - 4.6

4. Kaleh Pacheh (İran) - 4.6

5. Croissant (Fransa) - 4.5

6. Jianbing (Çin) - 4.5

7. Sfiha (Lübnan) - 4.5

8. Pao de Queijo (Brezilya) - 4.5

9. Katmer (Türkiye) - 4.5

10. Bougatsa (Yunanistan) - 4.5