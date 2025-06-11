Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ve eski İkinci Başkan Veysi Gencer’in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, kulüp harcamaları ve sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Van Spor FK’nin bu sezon harcadığı toplam paranın 259 milyon TL'nin üzerinde olduğunu ifade eden Erol Temel, “Bu sene kulübümüz için toplam 259 milyon 622 bin 401 TL harcama yaptık. Gelirlerimize bakarsak; sponsorluklardan 55 milyon TL, Belvan sponsorluğundan 15 milyon TL, TFF ve spor gelirlerinden 3 milyon 430 bin TL, bağış, bilet, hasılat ve diğer gelirlerden ise 7 milyon 617 bin TL elde ettik.” dedi.

Başkan Erol Temel, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı olarak da 100 milyon TL harcama yaptığını ifade ederek, “Yönetim ve başkan olarak toplam 178 milyon TL katkı sağladık. Bunun 100 milyon TL’sini ben, kulüp başkanı olarak kendi cebimden verdim; yönetimden ise 79 milyon 45 bin TL destek geldi.” diye konuştu.

Harcanan her kuruşun hesabını verebileceklerini aktaran Temel, son olarak şunları söyledi:

“Bu yolda beni yalnız bırakmayan yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum. Geldiğim gün ne söylediysem, gittiğim gün de aynısını söylerim: Allah beni Van halkına ve Van şehrine karşı mahcup etmesin. Her zaman doğruluktan, haktan ve hukuktan yanayım; bunu bir kez daha vurguluyorum. Hiçbir zaman bu ilkelerden ayrılmayacağım. Harcadığımız ve aldığımız her kuruşun hesabını sonuna kadar veririz.”