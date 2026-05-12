Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Van genelinde bugün itibarıyla başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların cumartesi gününe kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ön görülüyor.

Van’da 5 günlük hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gevaş;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Parçalı bulutlu

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

İpekyolu;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba;

12 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

13 Mayıs Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

15 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

16 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı