Hafta sonunu güneşli hava ile geçiren Vanlılar yeni haftaya yağışlı hava ile girdi. Hafta başında başlayan yağış bazı sektörleri de etkiledi.

Yağışsız geçen günlerde umduğunu bulamayan şemsiye satıcıları, yağışların başlamasıyla birlikte sevinmeye başladı. Yağışlı havayla beraber artan şemsiye talepleri, esnafın yüzünü güldürdü ancak esnafa göre satışlar istenilen seviyede değil.

Sonbahar ayı itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren Van’da sağanak yağışın da etkili olmasıyla vatandaşlar şemsiyesiz dışarı çıkamaz oldu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye satıcılarına yöneldi.

10 yıldır Van’da esnaflık yapan ve şemsiye satışı gerçekleştiren esnaf Lokman Çınar, “Yağışların artmasıyla beraber şemsiye satışlarına yoğun ilgi başladı.” dedi.

“YAĞIŞLI GÜNLERDE İLGİ ARTIYOR”

Genellikle satışların yağış ile beraber canlılık kazandığını söyleyen Esnaf Çınar, “İnsanlarımız genelde hazırlığı önceden yapmaz. Yağış başladığında zor durumda kaldıkları için daha çok ilgi gösterirler. Yağışların başlamasıyla beraberde en çok satılan ürünlerin başında şemsiye yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Esnaf Çınar, “Kışın gelişiyle beraber şemsiye satışlarımız başladı. Yetişkin ve çocuk şemsiyesi olmak üzere her kitleye uygun şemsiye satıyoruz. Fiyatlar da gayet uygun. Çocuk şemsiyeleri 150 TL’den başlıyor, yetişkin şemsiyeleri ise 200 TL’den başlar ve kalitesine göre fiyatları da değişkenlik gösterir. İnşallah yağışlar artarsa işlerimiz daha iyi olacak” şeklinde konuştu.