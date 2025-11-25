İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince ilçede tespit edilen 2 ikametgaha operasyon düzenlendi.

İkametgahlarda yapılan aramada 112 kilo 760 gram skunk, 21 kilo 700 gram esrar, hassas terazi ve paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.