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WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Van’daki ulaşıma gelen yüzde 25’lik zam sonrası, artan akaryakıt fiyatlarıyla beraber Van Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni bir zam talebinde bulundu.

Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış ile birlikte ulaşım maliyetleri de arttı.

Van’da ulaşım ücretlerine zam talebi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında da gündeme geldi.

“ZAM TALEBİNDE BULUNDUK”

Şehir içi ulaşımda yeni zam talebinde bulunduklarını söyleyen Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Şehir içi ulaşım zammı talebinde bulunduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir zam talebinde bulunduk ama bu kabul edilmeyebilir veya farklı bir zam miktarı çıkabilir. Bu yüzden görüşmelerimiz devam ediyor. Talebimize ilişkin kararın netleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van’da ulaşım için talep edilen zam oranının onaylanıp onaylanmayacağı önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk