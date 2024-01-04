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Van’da yeni yıl ile birlikte şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapılması konusu gündeme geldi. Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, bandrol, asgari ücret, akaryakıt gibi bir çok kaleme gelen zamlardan dolayı şehir içi ulaşıma da zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan ve ilgili birimlerin katılım sağladığı 2023 yılının son Ulaşım Koordinasyon Toplantısında (UKOME), minibüsçü esnafının zam beklentisi ve talepleri gündeme gelmişti.

Edinilen bilgilere göre UKOME toplantısında da değerlendirilen zam konusunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, wanhaber’e yaptığı açıklamada, akaryakıt, asgari ücret, sigorta, bandrol gibi birçok kalemde fiyat artışlarının yaşandığını dile getirerek; “Bu nedenlerden dolayı minibüsçü esnafımızın da şehir içi ulaşıma zam talebi var. Bu talebi dile getirdik. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan toplantı ile zam konusu ve oranı belli olacak. Maliyetlerin yükselmesinden dolayı şehir içi ulaşıma zam yapılması kaçınılmaz. Ancak ne kadar zam yapılacağı toplantıda netliğe kavuşacak. Temennimiz esnaflarımızı kurtaracak, vatandaşlarımızı da zora sokmayacak bir zam yapılması” şeklinde konuştu.