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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’24) kapsamında seminer düzenleyen Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, “Gelecek tarım ve hayvancılıkta” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektöründe olanakların artması gerektiğinin altını çizen Süer, “Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe olanakların artması gerekiyor. Devlet bu konuda teşvikler uyguluyor zaten ama hayatın en temel ihtiyaçları gıdadır, bunu unutmamalıyız. Yine aynı düşünceyle gençlerimizi bu alanlara teşvik etmeliyiz.” diyerek, gençlerin iş hayatında tarım, hayvancılık gibi sektörlere de atılmaları gerektiğine değindi.

Tarım ve hayvancılığın, geleceğin en önemli mesleklerinden olduğunu aktaran Süer, “Örneğin bir afet durumunda ya da en basitinden bir salgın durumunda tüm hayat durma noktasına gelirken, tarım, gıda ve hayvancılık gibi alanlarda işleyiş devam etmek zorunda kalıyor. Bu açıdan bu sektörler istihdam açısından da önem arz ediyor. Tarım ve gıda sektörünü, geleceğin önemli meslekleri arasında görüyorum.” ifadelerine yer verdi.