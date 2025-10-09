Van’daki pazarlarda ve manavlarda turşuluk sebzeler tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşlar da kışlık erzak hazırlıkları yapıyor.

Kış mevsimi öncesinde konserve hazırlayan ev kadınları, manavlarda ve pazar tezgahlarında bulunan salatalık, acur, biber, kornişon, lahana, turşuluk soğan, kıl biber, acı biber, kelek ve diğer turşuluk ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan domates, kabak ve patlıcan gibi ürünler de konserve ve kurutmalık olarak rağbet görmeyi sürdürüyor.

“VANLILAR TURŞUYU ÇOK SEVİYOR”

Vanlıların turşuya büyük ilgi gösterdiğini belirten esnaf Emrah Şengüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da turşuluk sebze tezgahlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Şengüler, “Van halkı turşuya ve konserveye çok düşkündür. Havalar serinledikçe turşuluk ürünlere ilgi artıyor. Bu yıl da kornişon başta olmak üzere kıl biber, süs biberi, acur, kelek, jalapeno, fasulye ve lahana en çok tercih edilen sebzeler arasında.” dedi.

TURŞULUK SEBZE FİYATLARI

Turşuluk ürünlerin fiyatları hakkında konuşan esnaf Şengüler, “Turşuluk sebzelerde kaliteye göre fiyat değişiyor. Üç çeşit kornişon var 70 liradan başlıyor 120 TL’ye kadar çıkıyor. Kıl biber 90 TL, süs biberi 130 TL, jalapeno biber 50 TL, kelek ve acur 50 TL, karnabahar 90 TL, turşuluk fasulye 90 TL, Erciş lahanası 20 TL, bamya 200 TL, turşuluk elma 80 TL.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ürün bolluğu olduğunu da belirten Şengüler, “Geçtiğimiz yıl ürün azlığından fiyatlar çok yüksekti. Bu yıl orta seviyelerde. Fiyatlara tepki gösteren de var, normal karşılayan da var. Bizler elimizden geldiğince fiyatları sabit tutmaya çalışıyoruz.” dedi.

VAN’IN TESCİLLİ ERCİŞ LAHANASI TERCİHLER ARASINDA

Turşuluk ürünlerde en çok tercih edilenler arasında Erciş lahanasının olduğunu belirten Şengüler, “Turşuluk denince akla gelen ürünlerden biri Erciş lahanasıdır. Kilo fiyatı da uygun. Tezgâhlarımızın gözdesi. Hem yemeklik hem de turşuluk olarak oldukça yoğun talep görüyor.” şeklinde konuştu.