Kentte görevli Dr. Tatlı’nın Edremit ilçesinde 300 metrekarelik bahçesinde 30 farklı ağaç ve 30'un üzerinde bitki bulunuyor. Bahçede yer alan domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yanı sıra Van'ın ikliminde daha önce yetiştirilmeyen tropik türler de dikkat çekiyor. Kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi meyvelerin Van şartlarında yetişmeyi başardığını belirten Tatlı, bu türlerin bölge iklimine uyum sağladığını ifade etti.

Bahçesinin dört bir yanını çam kabuğundan oluşturduğu setlerle çevrelediğini ve bu alanlara ahududu, çilek, gül, nane, adaçayı, tıbbi-aromatik bitkiler ve farklı meyve ağaçları diktiğini söyleyen Tatlı, özellikle kokulu üzümün tüm duvarı kapladığını ve bol verim aldığını dile getirdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Mehmet Tatlı, bahçesinde 30 çeşit ağaç ve 30 farklı bitki bulunduğunu belirtti. Dr. Tatlı, "Bahçedeki incir ağacı meyve veriyor; Trabzon hurması ve kivi tuttu ama henüz meyve yok. Kestane de tuttu, zamanı gelince meyvesini göreceğiz. Bir de pavlonya (Paulownia) var; geniş yapraklı, çok gösterişli bir ağaç. Bunların dışında karadut bahçede yetişmesinden en çok keyif aldığım ağaçlardan biri. Elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı, erik gibi ağaçların da hepsi mevcut. Kokulu, aromatik bir üzüm. Tek kökten yürüyüp neredeyse tüm duvarı kapladı. Verimi yüksek; komşularla, yoldan geçenlerle paylaşıyoruz. Ağızda çiçek kokusu bırakıyor" dedi.

"Van'ın iklimine uyum sağladılar"

Van'ın ikliminde daha önce yetiştirilmeyen tropik türleri de bahçesinde yetiştirdiğini ve bu bitkilerin kentin iklimine uyum sağladığını dile getiren Tatlı, "Goji berry var; üç ayrı çeşit ve tatları çok güzel, Van'ın iklimine uyum sağladılar. Altın çilek de çok aromatik, her yıl biraz daha çoğaltıyorum. Pepino meyvesi de var, zaman zaman meyve verebiliyor; tadı kavunu andırıyor. YouTube'la merak başladı, sonrası deneme-yanılma. Paraguay şeftalisini eriğe ve kayısıya aşıladım, kayısının bir dalı şimdi Paraguay şeftalisi veriyor.

Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında üç çeşit kiraz (beyaz, Napolyon, kirtik) yetişiyor. Sarmaşık güle normal gül aşısı da tuttu. Bir dut ağacımda da iki ayrı cins dutum var. Pikan cevizi büyüyor ama daha meyve yok. Taflan (Laz kirazı) çiçek açıyor, meyve tutmuyor. Nar ağaçları da şimdilik sessiz; iklim uygun olursa ileride olabilir" diye konuştu.

Yaklaşık 20 farklı gül türünün de bulunduğu bahçeye son yıllarda iş yoğunluğu nedeniyle eskisi kadar vakit ayıramadığını ifade eden Tatlı, insanların doğadan uzaklaştıkça daha katılaştığını, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğa sevgisiyle yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.