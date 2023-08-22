Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Fatma Öztürk

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %9,3'ünü kamyonet, %3,5'ini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,3'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %19,9 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %32,7, otomobilde %26,9, kamyonda %21,8, motosiklette %13,7, minibüste %13,3, traktörde %0,5 artarken özel amaçlı taşıtta %54,4 ve otobüste %6,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %107,5 ARTTI



Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %235,2, motosiklette %199,8, otomobilde %75,9, traktörde %75,6, kamyonette %43,7, özel amaçlı taşıtta %33,8, otobüste %23,5 ve kamyonda %18,9 arttı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 27 MİLYON 754 BİN 948 OLDU



Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,3'ünü otomobil, %16,8'ini motosiklet, %15,9'unu kamyonet, %7,7'sini traktör, %3,4'ünü kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZ AYINDA 901 BİN 725 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %62,9'unu otomobil, %15,7'sini motosiklet, %14,8'ini kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TEMMUZ AYINDA 95 BİN 960 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,7'si Fiat, %13,3'ü Renault, %9,5'i Volkswagen, %7,5'i Opel, %6,5'i Peugeot, %6,0'ı Citroen, %5,6'sı Chery, %4,8'i Hyundai, %4,7'si Toyota, %3,4'ü Dacia, %3,4'ü Ford, %2,1'i Kia, %2,0'ı Mercedes-Benz, %2,0'ı BMW, %2,0'ı Audi, %1,8'i Skoda, %1,3'ü Volvo, %1,3'ü Honda, %1,0'ı MG, %1,0'ı Seat ve %7,3'ü diğer markalardan oluştu.



OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 1 MİLYON 289 BİN 896 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %86,1 artarak 1 milyon 289 bin 896 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %18,6 azalarak 17 bin 309 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 272 bin 587 adet artış gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %67,4'Ü BENZİN YAKITLI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin %67,4'ü benzinli, %19,1'i dizel, %8,6'sı hibrit, %3,4'ü elektrikli ve %1,5'i LPG'lidir. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 802 bin 645 adet otomobilin ise %36,3'ü dizel, %34,1'i LPG'li, %28,0'ı benzinli, %1,2'si hibrit ve %0,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin %35,4'ü 1300 ve altı, %24,2'si 1401-1500, %20,2'si 1301-1400, %9,9'u 1501-1600, %6,2'si 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 180 BİN 934'Ü GRİ RENKLİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 530 bin 778 adet otomobilin %34,1'i gri, %29,2'si beyaz, %12,3'ü mavi, %10,2'si siyah, %7,6'sı kırmızı, %2,8'i yeşil, %2,4'ü turuncu, %0,6'sı sarı ve %0,6'sı kahverengi renkli.

VAN İSTATİSTİKLERİ

Van’da da trafiğe kayıtlı araç sayısında artış oldu. Haziran ayında Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 492 olurken, Temmuz ayı istatistiklerine göre Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 899 oldu.

Van’da temmuz ayı itibari ile trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 28 bin 728 olarak gerçekleşirken, trafiğe kayıtlı minibüs sayısı ise 6 bin 447 oldu. Van’da trafiğe kayıtlı 778 otobüs bulunurken, 22 bin 160 da kamyonet kaydı söz konusu. 5 bin 766 kamyonun trafiğe kaydının bulunduğu Van’da 4 bin 808 de motosiklet kaydı bulunuyor. 844 özel amaçlı aracın kaydının olduğu Van’da 9 bin 368 de traktörün trafiğe kaydı bulunuyor.