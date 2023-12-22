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WanHaber

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

VAN’DA 2 BİN 15 KARA TAŞITININ DEVRİ YAPILDI

Aynı zamanda illere göre devri yapılan kara taşıtları istatistiklerini de açıklayan TÜİK verilerine göre; Van’da Kasım ayında, 901 otomobil, 156 minibüs, 15 otobüs, 723 kamyonet, 82 kamyon, 57 motosiklet, 3 özel amaçlı, 78 traktör olmak üzere toplam 2 bin 15 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Böylece Van’da bulunan motorlu kara taşıtı sayısı; 29 bin 782 otomobil, 6 bin 422, 807 otobüs, 22 bin 402 kamyonet, 5 bin 764 kamyon, 5 bin 417 motosiklet, 843 özel amaçlı, 9 bin 411 traktör olmak üzere toplam 80 bin 848’e ulaştı.