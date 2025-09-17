Türkiye genelinde Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını kamyonet, yüzde1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN RAKAMLARI

Van’da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan kara taşıtları sayısı 683 oldu. Bu araçların 361’ini otomobil, 1’ini minibüs, 2’sini otobüs, 69’unu kamyonet, 7’sini kamyon, 239’unu motosiklet, 2’sini özel amaçlı ve 2’sini de traktör oluşturdu.

VAN’DA DEVRİ YAPILAN ARAÇ SAYISI

Ağustos ayında Van’da devri yapılan kara taşıtları sayısı da şu şekilde;

Toplam: 2 bin 370

Otomobil: Bin 114

Minibüs: 180

Otobüs: 7

Kamyonet: 740

Kamyon: 64

Motosiklet: 166

Özel amaçlı: 1

Traktör: 98

VAN’DA TOPLAM ARAÇ SAYISI

Van’da topla kara taşıtları sayısı da şu şekilde;

Toplam 93 bin 189

Otomobil: 36 bin 358

Minibüs: 6 bin 182

Otobüs: 867

Kamyonet: 23 bin 974

Kamyon: 5 bin 905

Motosiklet: 9 bin 341

Özel amaçlı: 818

Traktör: 9 bin 744