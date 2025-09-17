Türkiye genelinde Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını kamyonet, yüzde1,5'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
VAN RAKAMLARI
Van’da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan kara taşıtları sayısı 683 oldu. Bu araçların 361’ini otomobil, 1’ini minibüs, 2’sini otobüs, 69’unu kamyonet, 7’sini kamyon, 239’unu motosiklet, 2’sini özel amaçlı ve 2’sini de traktör oluşturdu.
VAN’DA DEVRİ YAPILAN ARAÇ SAYISI
Ağustos ayında Van’da devri yapılan kara taşıtları sayısı da şu şekilde;
Toplam: 2 bin 370
Otomobil: Bin 114
Minibüs: 180
Otobüs: 7
Kamyonet: 740
Kamyon: 64
Motosiklet: 166
Özel amaçlı: 1
Traktör: 98
VAN’DA TOPLAM ARAÇ SAYISI
Van’da topla kara taşıtları sayısı da şu şekilde;
Toplam 93 bin 189
Otomobil: 36 bin 358
Minibüs: 6 bin 182
Otobüs: 867
Kamyonet: 23 bin 974
Kamyon: 5 bin 905
Motosiklet: 9 bin 341
Özel amaçlı: 818
Traktör: 9 bin 744