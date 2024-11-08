Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “1 - 7 Kasım 2024 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 15,6 gram metamfetamin, 100,46 gram esrar, 4 adet sentetik ecza, 1,4 gram sentetik kannabinoid, 1,83 gram eroin, 3.7 gram skunk, 53 adet extacy maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili toplam 50 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.