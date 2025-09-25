Van’da binlerce çiftçiye sertifikalı tohum dağıtımı yapılıyor. Dağıtılan sertifikalı tohum çerçevesinde bazı ilçeler konum, iklim koşulları ve başvuru yoğunluğuna göre daha fazla destekten yararlanırken, bazı ilçelerdeki çiftçiler ise daha az yararlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda destekten en çok faydalanan ilçeler Tuşba ve Erciş olurken, en az faydalanan ilçe ise balı ve ceviziyle meşhur, konum ve iklim koşulları itibarıyla Bahçesaray ilçesi oldu.

İşte destek kapsamında faydalanan ilçelerin aldığı tohum miktarları (KG);

İpekyolu İlçesi – Arpa: 366.800, Buğday: 77.450

Çaldıran İlçesi – Arpa: 76.150, Buğday: 28.350

Erciş İlçesi – Arpa: 487.000, Buğday: 255.200

Gevaş İlçesi – Arpa: 170.600, Buğday: 17.400

Gürpınar İlçesi – Arpa: 152.900, Buğday: 79.400

Muradiye İlçesi – Arpa: 102.125, Buğday: 162.500

Özalp İlçesi – Arpa: 279.800, Buğday: 319.600

Saray İlçesi – Arpa: 143.000, Buğday: 56.250

Tuşba İlçesi – Arpa: 1.740.250, Buğday: 84.950

Bahçesaray İlçesi – Arpa: 200, Buğday: 1.300

Çatak İlçesi – Arpa: 15.650, Buğday: 3.200

Edremit İlçesi – Arpa: 74.850, Buğday: 5.000

Başkale İlçesi – Arpa: 9.700, Buğday: 37.200