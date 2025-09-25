Van’da binlerce çiftçiye sertifikalı tohum dağıtımı yapılıyor. Dağıtılan sertifikalı tohum çerçevesinde bazı ilçeler konum, iklim koşulları ve başvuru yoğunluğuna göre daha fazla destekten yararlanırken, bazı ilçelerdeki çiftçiler ise daha az yararlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Sertifikalı Tohum Dağıtımı Projesi” çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Bu kapsamda destekten en çok faydalanan ilçeler Tuşba ve Erciş olurken, en az faydalanan ilçe ise balı ve ceviziyle meşhur, konum ve iklim koşulları itibarıyla Bahçesaray ilçesi oldu.
İşte destek kapsamında faydalanan ilçelerin aldığı tohum miktarları (KG);
İpekyolu İlçesi – Arpa: 366.800, Buğday: 77.450
Çaldıran İlçesi – Arpa: 76.150, Buğday: 28.350
Erciş İlçesi – Arpa: 487.000, Buğday: 255.200
Gevaş İlçesi – Arpa: 170.600, Buğday: 17.400
Gürpınar İlçesi – Arpa: 152.900, Buğday: 79.400
Muradiye İlçesi – Arpa: 102.125, Buğday: 162.500
Özalp İlçesi – Arpa: 279.800, Buğday: 319.600
Saray İlçesi – Arpa: 143.000, Buğday: 56.250
Tuşba İlçesi – Arpa: 1.740.250, Buğday: 84.950
Bahçesaray İlçesi – Arpa: 200, Buğday: 1.300
Çatak İlçesi – Arpa: 15.650, Buğday: 3.200
Edremit İlçesi – Arpa: 74.850, Buğday: 5.000
Başkale İlçesi – Arpa: 9.700, Buğday: 37.200