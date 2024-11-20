Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane, Van’da çarşı pazara çıktı. Sezonun ilk kestanesinin fiyatı ise cep yakıyor.

Kış aylarında caddelerde sokak lezzeti haline gelen kestane fiyatını gören vatandaşlar, fiyat yüksekliğinden yakınıyor.

“KİLOSU 250 TL”

Van’da esnaf İsa Bilici, “Kış aylarının vazgeçilmezi kestane bu hafta itibariyle tezgâhlarımızda yerini aldı. Henüz yeni satılmaya başlandığı için de fiyatı yüksek. Şu an bizde kilosu 250 TL. Kestane fiyatları büyüklüğüne ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazı işletmelerde ise 200 ila 250 TL arasında fiyatı değişkenlik gösteriyor.” dedi.

“FİYATI DUYANLAR BİR DAHA SORUYOR”

Kestanenin yeni çıkması ve fiyatından dolayı satışının az olduğunu belirten Esnaf Bilici, “Günlük satışı şuanda çok az oluyor. Ortalama günlük birkaç kilo satılıyor. Fiyatı duyanlar bir daha soruyor. İlerleyen günlerde piyasaya daha fazla sürülürse fiyatında mutlaka değişiklik olacaktır. Havalar soğudukça da satışlar da artacaktır.” ifadelerine yer verdi.