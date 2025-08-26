Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, 2025 yılı Temmuz ayında kurulan ve kapanan şirket verileri açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 9 bin 788 olarak kayıtlarda yer aldı. Aynı dönemde ülke genelinde kurulan kooperatif sayısı 158, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 647 olarak raporlandı.

Türkiye genelinde Temmuz 2025’te 3 bin 114 şirket, 282 kooperatif ise tasfiye edilirken aynı dönemde kapanan şirket sayısı 2 bin 905, kapanan kooperatif sayısı 114, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 336 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA KURULAN ŞİRKET SAYISI

2025 yılı Temmuz ayında Van’da 46 şirket, 4 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van'da 2025 Temmuz ayında kurulan şirket sayısında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,13’lük düşüş yaşandı.

Aynı zamanda Van'da bu sene Temmuz ayında kapanan şirket sayısında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 11,11 oranında düşüş yaşandı.

Van’da 2 şirket ve 1 kooperatifin tasfiye edildiği bu dönemde; 8 şirket, 1 kooperatif ve 8 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı raporuna göre Van’da 47 şirket, 2 kooperatif ve 18 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 9 şirket, 1 kooperatif tasfiye edilmişti. Aynı dönemde 9 şirket ve 10 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.