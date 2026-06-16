Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre Mayıs 2026’da Türkiye genelinde 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aynı dönemde Van’da ise 537 adet taşıtın trafiğe kaydı gerçekleşti.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11,0'ını kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37,0, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2,0 azaldı.

2026 MAYIS İTİBARIYLA VAN’IN MOTORLU KARA TAŞIT SAYISI;

Van’da motorlu kara taşıtı sayısı bir ayda 537 adet arttı. Van’da Nisan ayında 97 bin 518 adet olan toplam motorlu kara taşıtı sayısı Mayıs ayında 98 bin 55’e yükseldi. Böylece Van’daki araç sayısında yaklaşık yüzde 0,55 oranında artış yaşandı.

2026 yılı Mayıs sonu verilerine göre Van’da araç türlerine göre de farklı oranlarda artış kaydedildi. Otomobil sayısı Nisan ayında 38 bin 645 iken Mayıs ayında 38 bin 950’ye yükseldi. Böylece otomobil sayısında 305 araçlık artış yaşanırken, artış oranı yaklaşık yüzde 0,79 oldu.

Kamyonet sayısı 24 bin 780 iken 60 araç artarak 24 bin 840 oldu. Kamyon sayısı ise 5 bin 995’den 5 bin 996’ya yükseldi. Motosiklet sayısında daha yüksek bir artış görüldü, Nisan ayında 10 bin 453 olan motosiklet sayısı Mayıs ayında 10 bin 603’e yükseldi. Böylece motosiklet sayısı 150 adet artarken, artış oranı yaklaşık yüzde 1,44 oldu. Traktör sayısı 9 bin 817’den 9 bin 830’a çıkarak yaklaşık yüzde 0,13 oranında arttı.

Minibüs sayısı 6 bin 117’den 6 bin 121’e yükselirken, özel amaçlı taşıt sayısı da 850’den 852’ye çıktı. Minibüs sayısındaki artış yaklaşık yüzde 0,07, özel amaçlı taşıtlardaki artış ise yaklaşık yüzde 0,24 olarak kaydedildi. Açıklanan verilere göre en fazla artış 305 araçla otomobillerde gerçekleşti. Otomobilleri 150 araçlık artışla motosikletler takip ederken, kamyonet sayısı ise 60 araç arttı.