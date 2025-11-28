Van'da sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarına bürünen ağaçlar, kent merkezinden yüksek rakımlı bölgelere kadar her yerde kartpostalı andıran manzaralar oluşturuyor. Kış öncesi sarı, kızıl ve kahverenginin tüm tonlarına bürünen doğa, kentin binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden tarihi yapılarla bir araya gelerek adeta bir kartpostal güzelliği sundu.

Kasım ayının son haftasına girilirken Van Gölü çevresi, Keşiş Gölü, Muradiye Şelalesi, Dilkaya Deltası gibi önemli noktalar, sonbaharın sunduğu renk cümbüşüyle görsel bir şölen oluşturdu. Sarının, kahverenginin ve kızıl tonlarının egemen olduğu doğa; taş yapıların asırlık dokusuyla birleşerek hem fotoğraf tutkunlarına hem de kent sakinlerine eşsiz anlar yaşatıyor.