WanHaber – Özel

Van Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sönmez, Kapıköy Sınır Kapısından Van kent merkezine İran minibüs ve taksilerinin yolcu taşıdığını söyleyerek, “Elbette İranlılar gelsinler, turisttirler. Buna bir şey dediğimiz yok. Ancak Kapıköy minibüsleri otel otel geziyor, yolcu alıyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Son dönemde kurulan tur şirketlerinin Van’ın turistik yerlerine yolcu taşımasından kaynaklı geçen seneye oranla kazançlarının düştüğünü belirten Sönmez, bu konuda yeni bir düzenlenme yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sönmez, “Minibüsler, taksilerin işlerini oldukça düşürüyor. Havaalanına gidin çok sayıda minibüs sırada bekliyor. Hiçbir havaalanında böyle bir şey yok, sadece Van’da böyle bir durum var. İran kapısı açıldığından beri bu böyle devam edip gidiyor.” ifadelerini kullandı.

“Boş taksi otogara giremiyor, havaalanına yolcuları minibüsler götürüyor. Bu taksilerin ne kıymeti kaldı?” diye soran Van Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, yeni bir düzenleme ile sorunların çözülebileceğini dile getirdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik