Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Van’a da 6 bin 803 konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 2+1 ve 1+1 şeklinde yapılacak olan konutların hangi ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

Edinilen bilgilere göre Van’da yapılacak olan konutların büyük kısmı Erciş, İpekyolu, Tuşba ve Edremit’te inşa edilecek. Van’ın 3 merkezi ilçesinde inşa edilecek konut sayısı 3 bin 500 adet, Erciş ilçesinde inşa edilecek konut sayısı da bin 500 adet olacak.

Başkale ilçesinde 211, Çaldıran ilçesinde 300, Gevaş ilçesinde 100, Gürpınar ilçesinde 250, Muradiye ilçesinde 300, Özalp ilçesinde 500 ve Saray ilçesinde de 142 olmak üzere toplamda Van’a yapılacak konut sayısı 6 bin 803’ü bulacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için başvurular yetkili banka şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10.11.2025 – 19.12.2025 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet Başvuruları ise 18.12.2025 tarihinde sona erecek. Konut tipi ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak.

Ayrıca hak sahibi belirleme kura tarihi de 29.12.2025 – 27.02.2026 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise 5 bin TL olarak belirlendi.