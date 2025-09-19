Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı ağustos ayına ait kurulan ve kapanan şirket sayısını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 9 bin 210 olurken, aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı 118, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 396 oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’de 2024 yılı Ağustos ayında açılan şirket sayısı 9 bin 272 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye genelinde 2025 yılı Ağustos ayında 2 bin 710 şirket, 122 kooperatif ise tasfiye edildi. Kapanan şirket sayısı bin 900, kapanan kooperatif sayısı 83, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 953 olarak açıklandı.

VAN’DA AĞUSTOS AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan rapora göre Van’da 2025 yılı Ağustos ayında 47 şirket, 3 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da bu dönemde 8 şirket tasfiye edilirken, aynı zamanda bu dönemde 6 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmenin ise kapandığı bildirildi.

Van’da 2024 yılı Ağustos ayında 47 şirket, 5 kooperatif ve 15 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 11 şirket ve 4 kooperatif ise tasfiye edilmişti. Aynı dönem içerisinde 5 şirket, 1 kooperatif ve 6 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.