Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından derlenen konut satış verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu.

Türkiye genelinde bu dönemde konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Van, 2025 yılı Ağustos ayında 980 konut satışı ile Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan 35’inci il oldu.

Van’da Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 7,69 oranında artış gösterdi.

Van’da bu dönemde satışı gerçekleşen konutların 124’ü ipotekli olurken, 856’sı ise diğer satışlar şeklinde gerçekleşti. Bu satışların 300’ü ilk el, 680’i ise ikinci el olarak kayıtlarda yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Van’da 910 konut satışı gerçekleşirken bu sayı bu yıl aynı ayda 980 oldu.