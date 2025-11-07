Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.05'te Van genelinde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri sirenleri 2 dakika süre ile sarı ikaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacak.

Ancak 10 Kasım öncesi bugün siren sistemleri test edilecek.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, test amacıyla bugün saat 15.00'te sirenlerin çaldırılacağı kamuoyuna duyuruldu.