Van'da besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar, sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına getirildi. Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarındaki yoğunluk ise artış göstermeye başladı. Alıcılarla sıkı bir pazarlığa giren besiciler, bu yılki Kurban Bayramı'ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Van'ın İpekyolu ilçesine kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 7 ila 8 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 70 ila 80 bin liradan başlayıp 160 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Pazara kurbanlık almaya gelen bir alıcı, yaptığı pazarlık sonucunda 145 bin liraya bir kurbanlık satın aldığını belirtti. Vatandaş, geçtiğimiz yıl kurbanlığı 70 bin liraya aldığını kaydetti.

Şeref Polat isimli başka bir alıcı ise besicilerin büyük zahmetlere katlanarak hayvan yetiştirdiğini söyledi. Kendisinin de 165 bin liraya büyükbaş kurbanlık aldığını ifade etti.

Sabah saatlerinden itibaren pazara geldiklerini ifade eden besiciler de, büyük emek vererek besledikleri hayvanları için alıcı aradıklarını ve Kurban Bayramı öncesi emeklerinin karşılığını almayı umut ettiklerini söyledi.