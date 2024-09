Doğu Anadolu Bölgesinde sıcak hava hakim. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olduğu belirtildi.

Meteoroloji’nin paylaştığı tahmini hava durumu verilerine göre Van’ın genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık 14/33 C

Başkale: Az bulutlu ve açık 15/29 C

Çaldıran: Az bulutlu ve açık 13/30 C

Çatak: Az bulutlu ve açık 12/34 C

Edremit: Az bulutlu ve açık 15/27 C

Erciş: Az bulutlu ve açık 13/31 C

Gevaş: Az bulutlu ve açık 15/28 C

Gürpınar: Az bulutlu ve açık 14/32 C

İpekyolu: Az bulutlu ve açık 15/27 C

Muradiye: Az bulutlu ve açık 16/33 C

Özalp: Az bulutlu ve açık 13/31 C

Saray: Az bulutlu ve açık 13/30 C

Tuşba: Az bulutlu ve açık 15/27 C