Yaz boyunca yüksek sıcaklıklarla geçen günlerin ardından Van’da serin ve yağışlı havalar kendini hissettiriyor. Ülke genelinde de benzer bir durum söz konusu; sıcak yaz aylarından sonra yağışlı ve serin bir döneme geçiş yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’nin güney kentlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Buna karşın, kuzey bölgelerinde gece sıcaklıkları 20 derecenin altına inmeye başladı.
Meteoroloji tarafından bildirilen verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün hava durumu şu şekilde olacak;
İpekyolu;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/23 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 11/25 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 11/25 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 12/26 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11/26 C
Tuşba;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/23 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 11/25 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 11/25 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 12/26 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11/26 C
Edremit;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/23 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 11/25 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 11/25 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 12/26 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11/26 C
Bahçesaray;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 7/28 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 10/29 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 11/30 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 13/30 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11/30 C
Başkale;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/22 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 10/24 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 9/23 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 9/24 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 11/25 C
Çaldıran;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 4/22 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 5/24 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 5/23 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 4/24 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 7/25 C
Çatak;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 6/29 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 7/31 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 9/31 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 9/31 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 9/31 C
Erciş;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 7/24 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 8/26 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 9/27 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 8/27 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 10/28 C
Gevaş;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/22 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 11/25 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 12/25 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 11/26 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 12/26 C
Gürpınar;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 9/24 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 9/27 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 10/27 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 10/29 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 10/29 C
Muradiye;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 10/25 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 10/27 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 11/27 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 11/27 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 12/28 C
Özalp;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 6/23 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 6/24 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 6/24 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 6/25 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 6/26 C
Saray;
12 Eylül Cuma: Az bulutlu 7/22 C
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu 7/24 C
14 Eylül Pazar: Parçalı bulutlu 8/24 C
15 Eylül Pazartesi: Açık 8/25 C
16 Eylül Salı: Az bulutlu 10/26 C