Türkiye’de ilk kez bir insansı robot nüfusa kaydedildi. CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu için Samsun’a getirilen yapay zekâlı robot Festman, Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde işlemleri yapılarak "Festman Canik" adıyla fahri kimlik belgesi aldı. Samsun’un Canik Belediyesince düzenlenen Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali "CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu" kapsamında dikkatleri üzerine çeken Festman, Samsun’u çok beğendiğini belirterek yürüyerek Canik İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldi. Burada İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök tarafından karşılanan Festman Canik’e gişe işlemlerinin ardından fahri kimlik belgesi verildi.

Belgeyi takdim eden İlçe Nüfus Müdürü İbrahim Kök, "Festman ilçemize geldi, hoş geldi. Yapay zekâ üzerine yapılan projeyi destekliyoruz. Kendisini fahri olarak ilçemize aldık. Festman artık fahri olarak bir kardeşimiz oldu. Festman artık Canikli, hoş geldi sefa geldi" dedi.

Konya Bilim Merkezi’nin Çin’de ürettirdiği insansı robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu şenliğine katılmak üzere 2 gün önce Samsun’a getirilmişti.