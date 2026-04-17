Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,5, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,5 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

VAN’DAKİ KONUT SATIŞLARI

Açıklanan verilere göre Van’da konut satışlarında hem aylık hem de yıllık bazda farklı yönlü bir seyir izlendi.

2026 yılı Mart ayında Van’da toplam 804 konut el değiştirdi. Bu rakam, Şubat ayında kaydedilen 951 satışla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 15,5 oranında bir düşüşe denk geliyor, buna karşılık 2025 yılının Mart ayında 703 konut satışı gerçekleşti. Buna göre konut satışları geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 14,4 oranında yükseldi.

Van’da Mart ayında toplam 804 konut satışı gerçekleşirken, bunların 277'si ilk el, 527'si ise ikinci el konutlardan oluştu.

Van’da bu dönemde satışı gerçekleşen toplam işyeri sayısı ise 154 oldu. Bunların 36’sı ilk el olurken, 118’i ikinci el olarak kayıtlarda yer aldı.